Герани уничтожили логистику ВСУ под Николаевом

Удар «Гераней» по Николаеву: уничтожены склады с комплектующими для БПЛА ВСУ. Минобороны показало кадры поражения логистических центров в Новой Одессе.
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