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Русские девочки для шейхов. Как убивают и калечат завербованных моделей

Русские девочки для шейхов. Как убивают и калечат завербованных моделей

Русских девочек покупают для восточных шейхов. Как убивают и калечат завербованных моделей, обманутых обещаниями денег и красивой жизни - что стало известно благодаря случаю с Марией Ковальчук.

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Комментарии
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Лев Добрый
Кто поставляет девочек шейхам - СМЕРТНАЯ КАЗНЬ БЕЗ СУДА!🤠😜👍
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20 час.
Амара Карпова
Женщины в первую очередь себя надо уважать и дружить с головой, а то никто их не будут уважать💯Бесплатный сыр только в мышеловке!из-за грязных денег опуститься ниже плинтуса это позор🤮
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20 час.
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