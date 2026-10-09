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Как подготовить дачу к зиме

Как подготовить дачу к зиме

Что нужно успеть сделать на даче перед наступлением зимы, рассказали в Роспотребнадзоре.«Оставленные крупы, сахар, макароны и мука без должной защиты могут привлечь в жилище мышей, которые являются переносчиками инфекций.

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