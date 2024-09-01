Заммэра Сергунина рассказала о поддержке кинопроизводителей в Москве

Московская кинокомиссия помогает организовывать съемки фильмов в Москве о Москве, с начала года благодаря кинокомиссии «Москино», которая берет на себя все организационные вопросы, согласовано свыше тысячи съемок на улицах, городских площадках и в парках столицы.
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