Хирурги акушерства и педиатрии РостГМУ сшили пациентке с двумя матками одну

Акушеры-гинекологи прооперировали 36-летнюю пациентку, которая не могла забеременеть в течение шести лет из-за ярко выраженной редкой патологии – удвоения тела и шейки матки, а также с миомой, которая усложняла ситуацию.
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