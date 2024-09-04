Венесуэла поблагодарила МИД РФ за солидарность после ареста самолета Мадуро

Мария Захарова решительно осудила действия США Правительство Венесуэлы поблагодарило официального представителя МИД России Марию Захарову за ее решительное осуждение действий Соединенных Штатов, которые захватили венесуэльский президентский самолет, и поддержку справедливых требований венесуэльцев о возврате украденных активов.
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