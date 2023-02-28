Криминальный семейный подряд. Сотрудниками МВД России по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны отец и сын

«Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД России перекрыт канал поставки железнодорожным и автомобильным транспортом синтетических наркотиков из Московского региона на территорию Северо-Западного федерального округа и Республики Мордовия.
«Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД России перекрыт канал поставки железнодорожным и автомобильным транспортом синтетических наркотиков из Московского региона на территорию Северо-Западного федерального округа и Республики Мордовия.
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