В Миллерово для людей с ОВЗ прошли новогодние соревнования по шашкам и дартсу

В кабинете реабилитации Миллеровской Местной организации РОО ВОС по улице Луначарского 3 прошли соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по шашкам и дартсу при поддержке Администрации Миллеровского района в лице заведующего сектором по физической культуре и спорту, отдела Культуры, молодёжной политики и спорта в районе Александра Георгиевича Горобцова.
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