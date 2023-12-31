В Миллерово для людей с ОВЗ прошли новогодние соревнования по шашкам и дартсу

В кабинете реабилитации Миллеровской Местной организации РОО ВОС по улице Луначарского 3 прошли соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по шашкам и дартсу при поддержке Администрации Миллеровского района в лице заведующего сектором по физической культуре и спорту, отдела Культуры, молодёжной политики и спорта в районе Александра Георгиевича Горобцова.