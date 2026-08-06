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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Гризманна 2+1 в 4 матчах за «Орландо Сити». Форвард забил «Монтеррею» в Кубке лиг

Форвард « Орландо Сити » Антуан Гризманн забил гол в матче группового этапа Кубка лиг против « Монтеррея » (2:1).

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