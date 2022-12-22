В Москве дети из семей участников СВО смогут бесплатно посетить катки в парках столицы

Дети получат специальные сертификаты Четырнадцать катков, расположенных в парках, подведомственных департаменту культуры города Москвы, участвуют в акции, в рамках которой дети участников СВО могут получить бесплатный билет на посещение катка.
Дети получат специальные сертификаты Четырнадцать катков, расположенных в парках, подведомственных департаменту культуры города Москвы, участвуют в акции, в рамках которой дети участников СВО могут получить бесплатный билет на посещение катка.
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