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  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

В Москве дети из семей участников СВО смогут бесплатно посетить катки в парках столицы

В Москве дети из семей участников СВО смогут бесплатно посетить катки в парках столицы

Дети получат специальные сертификаты Четырнадцать катков, расположенных в парках, подведомственных департаменту культуры города Москвы, участвуют в акции, в рамках которой дети участников СВО могут получить бесплатный билет на посещение катка.

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