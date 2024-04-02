СКР: сход вагонов на КрасЖД мог произойти из-за срабатывания автотормозов

Восточное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте сообщило в Telegram, что по факту схода трех грузовых вагонов с рельсов в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (263 УК).
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