СКР: сход вагонов на КрасЖД мог произойти из-за срабатывания автотормозов

Восточное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте сообщило в Telegram, что по факту схода трех грузовых вагонов с рельсов в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (263 УК).