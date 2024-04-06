Фредерик Вассер: «Леклер уступил Сайнсу всего 0,1 секунды, я вообще не обеспокоен»

Вассер уверен в Леклере. Руководитель «Феррари» подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии. Француза спросили, уверены ли в команде в своем выборе состава Леклер-Хэмилтон на следующий сезон, учитывая то, что пока Сайнс выступает лучше и стабильнее монегаска.
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