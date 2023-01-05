Наш потерянный мир

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Индонезийский посол заявил о процессе подготовки использования карт «Мир»

Индонезийский посол заявил о процессе подготовки использования карт «Мир»

Индонезия находится в процессе подготовки возможности использования карт «Мир» на территории страны. Индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес в интервью РИА Новости прокомментировал перспективы работы с российской платежной системой.

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