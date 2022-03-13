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«Культурные» санкции против России от одичалых «культурных троцкистов»

«Культурные» санкции против России от одичалых «культурных троцкистов»

Когда прозвучали первые аккорды русофобских маршей на «культурном» фронте Запада, их значение и назначение большинство комментаторов ограничило только лишь военной спецоперацией России на Украине, которую не осудили те или иные деятели культуры.

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