При проверке на предприятии в Ленобласти нашли нарушения

Во время проверке предприятия в Ленинградской области выявили нарушения трудового законодательства. Сотрудников не обучали использованию средств защиты и первой помощи, а спецоценка условий труда не проводилась.
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