НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда яшәүчеләрнең 32 проценты укытучы һөнәрен абруйлы дип саный

Казанда яшәүчеләрнең 32 проценты укытучы һөнәрен абруйлы дип саный

Казанда яшәүчеләрнең 32 проценты укытучы һөнәрен абруйлы дип саный. Сораштырылганнарның 52 проценты педагогның эшен «мондый хезмәт хакы һәм йөкләнеш өчен батырлык» һәм «иң рәхмәтсез һөнәр» дип атап, капма-каршы фикердә тора, дип ачыклана SuperJob сервисы тикшеренүләреннән.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым