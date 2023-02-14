Tesla Roadster – Новые снимки внедорожника, характеристики, цены и дата выхода Тесла Родстер

Автопортал 100.ks.ua расскажет о новинке 2023 года, которую все ждут - Tesla Roadster. В этом материале мы собрали все вопросы и решили на них ответить: Tesla roadster когда выйдет Tesla roadster сколько лошадей Какой разгон тесла родстер Сколько стоит tesla roadster Roadster tesla цена базовой версии Интерьер Tesla.
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