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В США обвинили Путина в прививании Трампу негативного мнения по Украине

В США обвинили Путина в прививании Трампу негативного мнения по Украине

Президент России Владимир Путин привил экс-президенту США Дональду Трампу негативное мнение об Украине.

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Комментарии
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life style
А какое должно быть мнение о квазигосударстве с нелигитимным наркоманом во главе ?!? Который отправил на фарш миллион своих граждан, распродал достояния украинцев, наделал своей стране долгов на много поколений и занимающийся государственным терроризмом ! Который дезинформирует мировую общественность и банду НАТО, требует санкций и денег, что привело к обнищанию  простых людей ЕС
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