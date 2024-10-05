Президент России Владимир Путин привил экс-президенту США Дональду Трампу негативное мнение об Украине.
В США обвинили Путина в прививании Трампу негативного мнения по Украине
Комментарии
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life style
А какое должно быть мнение о квазигосударстве с нелигитимным наркоманом во главе ?!? Который отправил на фарш миллион своих граждан, распродал достояния украинцев, наделал своей стране долгов на много поколений и занимающийся государственным терроризмом ! Который дезинформирует мировую общественность и банду НАТО, требует санкций и денег, что привело к обнищанию простых людей ЕС
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