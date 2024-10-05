life style

А какое должно быть мнение о квазигосударстве с нелигитимным наркоманом во главе ?!? Который отправил на фарш миллион своих граждан, распродал достояния украинцев, наделал своей стране долгов на много поколений и занимающийся государственным терроризмом ! Который дезинформирует мировую общественность и банду НАТО, требует санкций и денег, что привело к обнищанию простых людей ЕС