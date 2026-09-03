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Царьград

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Пожар охватил Борисполь: дым над городом зарегистрирован в Telegram

Пожар охватил Борисполь: дым над городом зарегистрирован в Telegram

В Борисполе Киевской области вспыхнул пожар, о котором сообщило издание "Страна". В Telegram-канале опубликована фотография, показывающая столб дыма над городом.

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