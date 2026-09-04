США обвинили Украину в мировом энергетическом шоке. Что означают эти сигналы?

Американский Минфин обвинил Украину в высоких ценах на бензин в США. По словам министра финансов Скотта Бессента, энергетический шок на заправках США связан с ударами Украины по российским НПЗ - это мол, подняло цены на нефть на фоне продолжающегося конфликта в Иране.