Китай отвергает тарифные меры США

Министерство коммерции КНР в понедельник вновь заявило о своем несогласии с повышением таможенных пошлин США в соответствии с разделом 301 Закона о торговле на некоторые китайские товары, сообщает romanian.
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