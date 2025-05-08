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Сожгли дотла: ВСУ уничтожили храм святителя Феодосия Черниговского

Сожгли дотла: ВСУ уничтожили храм святителя Феодосия Черниговского

Украинские боевики сожгли дотла ещё один храм. На этот раз жертвой из бесчеловечной агрессии стал храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Курской области.

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