Израиль начал ограниченную операцию против объектов "Хезболлы" на юге Ливана

146-я бронетанковая дивизия "Ха-Мапац" армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 7 октября начала "ограниченные, локализованные, целевые оперативные действия" против объектов и инфраструктуры шиитской организации "Хезболла" на юго-западе Ливана.
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