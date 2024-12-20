В Киеве переименовали названные в честь русских писателей улицы, а ФИФА показала карту с российским Крымом: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Наш уже почти совсем новогодний информационный хит-парад #всё_как_есть на этой неделе будет посвящён переписыванию истории и новым переименованиям в Киеве, нездоровым трактовкам классического балета, очередным признаниям Крыма российским, неприятным перспективам для украинских беженцев в Европе, а также обидчивым прибалтийским спортсменам.