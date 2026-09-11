Фәрит Габделганиев мобиль сәүдәнең яңа кагыйдәләрен аңлатты

Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев «Урам» паркындагы фудтраклар тукталышында булды, анда ул эшмәкәр Миләүшә Вәлиева белән очрашты һәм мобиль сәүдәнең яңа кагыйдәләре турында сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым