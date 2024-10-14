«Бизнес превыше всего» Таких надо привлекать к ответственности

Мы все прекрасно заем и видели, что творится на Украине: процветание сатанизма и оккультизма, пляски бесовские в Киево-Печерской Лавре, рок-концерты в храмах, колдуны совершают свои обряды на площадях в Киеве, да и других городах «нэзалэжной».