«Бизнес превыше всего» Таких надо привлекать к ответственности

Мы все прекрасно заем и видели, что творится на Украине: процветание сатанизма и оккультизма, пляски бесовские в Киево-Печерской Лавре, рок-концерты в храмах, колдуны совершают свои обряды на площадях в Киеве, да и других городах «нэзалэжной».
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