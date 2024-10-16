Российский тревел-блогер побывал в Германии и перечислил самые раздражающие, на его взгляд, привычки местных жителей.
Россиянин побывал в Германии и перечислил самые раздражающие привычки немцев
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Это называется механистичность поведения, без чуЙвств.
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19 час.
LD
Leon Dan
В России это так же имеет место: - «бронировать» лежаки - «не замечать» очереди - есть «гопники». А "закон и порядок" должен быть всегда превыше всего. Что удивило автора? Или просто показушное сочинение на тему "как у них плохо"? Ну так сочини лучше на тему "как у нас хорошо".
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11 час.
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