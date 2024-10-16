Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    надо меньше хлестать мочи из бутылок под названием "пиво"Уролог перечислил...
  • Виктор
    А ещё они умеют шипеть через зубы и преподу даже не понять кто этим занимается. Наказывать строже надо этих "мяукотел...В Хабаровском тех...
  • Игорь Овчаренко
    Вот бы ему переехать  в Заполярье, побродить  по берегам океана. ,а так сидит в заточении как по жизненно заключённый...Пожилой медведь Т...

Россиянин побывал в Германии и перечислил самые раздражающие привычки немцев

Россиянин побывал в Германии и перечислил самые раздражающие привычки немцев

Российский тревел-блогер побывал в Германии и перечислил самые раздражающие, на его взгляд, привычки местных жителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
Это называется механистичность поведения, без чуЙвств.
Ответить
19 час.
LD
Leon Dan
В России это так же имеет место: - «бронировать» лежаки - «не замечать» очереди - есть «гопники». А &quot;закон и порядок&quot; должен быть всегда превыше всего. Что удивило автора? Или просто показушное сочинение на тему &quot;как у них плохо&quot;? Ну так сочини лучше на тему &quot;как у нас хорошо&quot;.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх