Россиянин побывал в Германии и перечислил самые раздражающие привычки немцев

LD

Leon Dan

В России это так же имеет место: - «бронировать» лежаки - «не замечать» очереди - есть «гопники». А "закон и порядок" должен быть всегда превыше всего. Что удивило автора? Или просто показушное сочинение на тему "как у них плохо"? Ну так сочини лучше на тему "как у нас хорошо".