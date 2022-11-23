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В Забайкалье управляющие компании не хотят работать с бараками – начальник Госинспекции

В Забайкалье управляющие компании не хотят работать с бараками – начальник Госинспекции

Неблагоустроенный фонд, который не приносит дохода, не интересует управляющие компании. Об этом рассказал начальник Госинспекции Забайкалья Баясхалан Дашибалов во время прямого эфира в группе забайкальского правительства в соцсети «ВКонтакте».

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