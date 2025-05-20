Доктор Мясников предупредил россиян о связанной с давлением ловушке

Врач Мясников заявил, что пониженного давления не существует Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о ловушке, связанной с артериальным давлением.
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