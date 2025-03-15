Sky News: Уиткоффу пришлось дожидаться окончания встречи Путина и Лукашенко

Спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным пришлось ожидать окончания его переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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