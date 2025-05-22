Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Ялте в рамках эксперимента изменят конфигурацию некоторых парковок, добавят светофоры и пешеходные переходы для разгрузки дорог и улучшения дорожного движения в курортный сезон.
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