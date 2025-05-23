👩🏻🎨 Серию картин «Гурзуф Константина Коровина сегодня» создадут художники из Сирии, Нигерии и Эфиопии Кроме них, в состав арт-группы вошли известные российские мастера.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👩🏻🎨 Серию картин «Гурзуф Константина Коровина сегодня» создадут художники из Сирии, Нигерии и Эфиопии Кроме них, в состав арт-группы вошли известные российские мастера.