Сезон активности клещей начался в Подмосковье

Где именно в Подмосковье произошли первые атаки клещей, а также о том, какие места в первую очередь стоит сейчас избегать всем инсектофобам — об этом Ксении Присекиной рассказал специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко эксклюзивно для «Подмосковье LIFE».
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