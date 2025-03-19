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Сезон активности клещей начался в Подмосковье

Сезон активности клещей начался в Подмосковье

Где именно в Подмосковье произошли первые атаки клещей, а также о том, какие места в первую очередь стоит сейчас избегать всем инсектофобам — об этом Ксении Присекиной рассказал специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко эксклюзивно для «Подмосковье LIFE».

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