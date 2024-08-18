Новая статья: Выбираем игровой ноутбук к началу учебного года: топ-10 моделей, продаваемых в российских магазинах и маркетплейсахДля создания этой подборки мы изучили несколько сотен моделей игровых ноутбуков, доступных на российском рынке микроэлектроники, а затем отобрали 10 лучших лэптопов, по мнению 3DNews.