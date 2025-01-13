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Дипломат Масленников заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО

Дипломат Масленников заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО

Российская Федерация не собирается нападать на страны НАТО и не строит таких агрессивных планов. Об этом заявил Владислав Масленников, глава департамента европейских проблем отечественного внешнеполитического ведомства.

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