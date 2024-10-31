Российские ученые обучили ИИ точнее распознавать неизвестные объекты на фото

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Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research совместно со студентами Университета МИСИС и МФТИ разработали новый метод, который помогает ИИ точнее распознавать на фотографиях ранее неизвестные ему объекты.