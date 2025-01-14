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Царьград

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Нападение в аэропорту Красноярска: уроженец Узбекистана задержан с ножом

Нападение в аэропорту Красноярска: уроженец Узбекистана задержан с ножом

В аэропорту Красноярска 40-летний уроженец Узбекистана совершил нападение с ножом на двух человек. Инцидент произошёл на первом этаже терминала.

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