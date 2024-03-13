Индекс МосБиржи обновил двухлетний максимум

Российский рынок открыл торги в среду, 13 марта, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в плюсе на 0,15%, до 3337,44 пункта, индекс РТС повышается на 0,44%, до 1149,54 пункта.