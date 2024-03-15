72 часа слежки. Как работает центр наблюдения за выборами президента в Алтайском крае

15 марта краевой центр общественного наблюдения за президентскими выборами открыли в библиотеке имени Шишкова в Барнауле В первый день трехдневного голосования, 15 марта 2024 года, в Алтайском крае открылся центр общественного наблюдения за выборами президента.
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