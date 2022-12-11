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Dünya: события на Украине стали следствием провозглашения независимости Косово

Dünya: события на Украине стали следствием провозглашения независимости Косово

© РИА Новости Сергей Батурин Украинский кризис: до и после, возможные последствия Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Обретение Косово независимости и признание этого факта Западом было ошибочным прецедентом, пишет Dünya.

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