Какой сегодня праздник: 8 ноября

Сегодня,8 ноября, отмечается День пианиста. Праздник набирает популярность в музыкальной среде, и касается он, в первую очередь, тех, кто имеет отношение к такому музыкальному инструменту, как фортепиано.
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