В Архангельской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили 113 тысяч деревьев

В Поморье подвели итоги восьмого сезона всероссийской экологической акции по восстановлению лесов.В Поморье подвели итоги восьмого сезона всероссийской экологической акции по восстановлению лесов.
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