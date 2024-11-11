«Трамп поговорил с Путиным, сказал российскому лидеру не продолжать эскалацию на Украине»: The Washington Post утверждает, что Трамп еще в четверг позвонил Путину – на следующий же день после своей по

«Трамп поговорил с Путиным, сказал российскому лидеру не продолжать эскалацию на Украине»: The Washington Post утверждает, что Трамп еще в четверг позвонил Путину – на следующий же день после своей победы на президентских выборах.
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