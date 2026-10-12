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Соболев о «Зените»: «Должны были обыгрывать «Краснодар» 3:0, но пропустили необязательные мячи. До этого ни единого шанса не давали»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в 10‑м туре Альфа-Банк РПЛ.

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