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Смоленская Газета

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13 октября. События дня

13 октября. События дня

Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил Дмитрия Патрушева с днём рождения В Смоленской области спасатели ликвидировали серию пожаров Василий Анохин: Смоленские школьники изучают историю и экономику на практике Более 3600 выездов за неделю: как работала скорая помощь в Смоленске .

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