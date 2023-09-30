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Ивич заявил, что доволен игрой и настроем «Краснодара» в матче с «Рубином»

Ивич заявил, что доволен игрой и настроем «Краснодара» в матче с «Рубином»

Кубанский клуб продолжает возглавлять таблицу.Кубанский клуб продолжает возглавлять таблицу.Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу в матче десятого тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином».

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