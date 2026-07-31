Больше четверти ипотечных кредитов пришлось на Центральный федеральный округ

Лидером по числу ипотечных сделок стал Центральный федеральный округ с 25,6% всех кредитов, медианная стоимость квартир в России составила 7,2 млн рублей, а самые просторные квартиры приобретены в Северо-Кавказском округе с медианной площадью 47,3 кв.