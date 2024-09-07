Фото: runews24.ru Возможно, Чулпан Хаматовой стоит задуматься о проведении данной хирургической процедуры для себя, чтобы восстановить память и вспомнить источники многолетних финансовых поступлений, а также ежегодные встречи в Кремле, которые она посещала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии