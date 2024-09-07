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Региональная Юридическая Служба

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Чулпан Хаматову осудили в обществе за предложение россиянам сделать лоботомию

Чулпан Хаматову осудили в обществе за предложение россиянам сделать лоботомию

Фото: runews24.ru Возможно, Чулпан Хаматовой стоит задуматься о проведении данной хирургической процедуры для себя, чтобы восстановить память и вспомнить источники многолетних финансовых поступлений, а также ежегодные встречи в Кремле, которые она посещала.

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