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Стало известно, специалисты каких отраслей получают самые высокие зарплаты в Свердловской области

Стало известно, специалисты каких отраслей получают самые высокие зарплаты в Свердловской области

Аналитики выяснили, сколько зарабатывали руководители разных направлений в 2023 году.Аналитики выяснили, что в 2023 году самые высокие доходы в Свердловской области были у генеральных директоров, DevOps инженеров и руководителей групп разработки.

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