В этом году ФНС разрабатывает единый налоговый режим для бизнеса и самозанятых, позволяющий плавно увеличивать налоговые платежи без резких нагрузок.
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